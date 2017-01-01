Білорусь планує збільшити термін безвізового перебування іноземців

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Олександр Лукашенко

Лукашенко сподівається залучити більше інвесторів у країну

Термін безвізового перебування в Білорусі при необхідності може бути збільшений. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, пише «Белта».

«Якщо буде мало п'яти днів, ми введемо більший термін. Нам чого боятися? Ми відкрита країна, у нас відкрита економіка, і люди повинні приїжджати сюди відкрито - це нікому не шкодить», - заявив Лукашенко.

Він наголосив, що безвізовий в'їзд до Білорусі був зроблений також і для залучення в країну представників бізнес-співтовариств з інших держав.

Як відомо, у лютому в Білорусі почав діяти безвізовий режим для громадян 80 країн.

Нагадаємо, Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР».