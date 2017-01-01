Білорусь розраховує отримати від Росії кредит на $1 млрд
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Білорусь планує отримати кредит «на гарних умовах»
Білорусь розраховує отримати від Росії близько $1 млрд кредитних ресурсів.
Про це заявив заступник прем'єр-міністра Білорусії Володимир Семашко в ефірі Загальнонаціонального телебачення , повідомляє ТАСС.
«Було зроблено доручення виділити ще додатково близько мільярда доларів кредиту на гарних умовах», - зазначив віце-прем'єр.
За словами Семашко, відповідної домовленості досягнуто 3 квітня у ході зустрічі в Санкт-Петербурзі президентів Росії і Білорусі.Нагадаємо, Європейський парламент в ухваленій 6 квітня резолюції пригрозив Білорусі новими обмежувальними заходами у разі, якщо не буде проведено «детальне і незалежне розслідування» у справі нещодавніх масових затримань демонстрантів.