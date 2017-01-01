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    Білорусь скасувала заборону на в'їзд для українського поета Жадана

    • Сьогодні, 20:27
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    Митець заявив, що й надалі буде відвідувати Білорусь та поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки

    Республіка Білорусь скасувала заборону на в'їзд для українськго письменника і музиканта Сергія Жадана.

    Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

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    «Те, що питання вирішилося позитивно, це гарне свідчення, що протиріч між нами немає. Дуже розраховую, що це не тенденція, а випадковість»,- зазначив Жадан, пише видання.

    Також у своєму Facebook Жадан зауважив: «Дуже радий можливості і далі відвідувати Білорусь та поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки».

    «Здоровий глузд і почуття гідності перемагають все, що було написано в путінських темниках ... Побачимося в травні в Мінську на концерті», - додав Жадан.

    Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни

    Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника.

    Читайте також статтю Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung

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