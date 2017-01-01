Білорусь тимчасово обмежила імпорт свинини з Херсонської області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свинина

Рішення прийнято через захворювання тварин на африканську чуму свиней

Республіка Білорусь запровадила тимчасові обмеження на постачання свинини з території Херсонської області України та Утенського і Паневезького повітів Литви через реєстрацією в цих регіонах випадків захворювання тварин на африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомляє прес-служба міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі.

За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро, в цих регіонах зареєстровані випадки захворювання сприйнятливих видів тварин на АЧС.

«У зв'язку з цим запроваджуються тимчасові обмеження на ввезення на територію Білорусі з цих регіонів живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин», - йдеться в повідомленні департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду міністерства.

Також введені обмеження на постачання кормів і кормових добавок рослинного і тваринного походження для тварин, у тому числі з птиці і риби. Крім того, обмежено ввезення вживаного обладнання для транспортування свиней і сировини (продукції) тваринного походження,тримання, забою і розбирання свиней.

Ці обмеження поширюються і на ввезення харчових добавок для кішок і собак, готових термічно оброблених котячих і собачих кормів, виготовлених зі свинарської сировини з цих регіонів.

Раніше голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розказав, що через пташиний грип офіційно ввели заборону на ввезення продукції птахівництва з України ЄС, Ірак, Білорусь.

Джерело: УНН