Білорусь на знак солідарності з РФ оголосила день жалоби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі обмежено проведення і трансляцію розважальних заходів та програм

За дорученням президента Білорусі Олександра Лукашенка 26 грудня над будівлями резиденції президента та інших держустанов по всій країні будуть приспущені державні прапори на знак солідарності і скорботи у зв'язку з авіакатастрофою, сталася в Росії. Про це БЕЛТА повідомили в прес-службі президента Білорусі.

Обмежено також проведення і трансляцію розважальних заходів і програм. Теле- і радіоканалам рекомендовано врахувати дані обставини при формуванні ефіру.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ настала внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента. Російська влада відкидає версію теракту.

26 грудня у Росії оголосили загальнонаціональний день жалоби.