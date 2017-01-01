Білорусь виплатила $726 млн боргу за російський газ
- Сьогодні, 22:31
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Росія надасть Білорусі кредит на мільярд доларівБілорусь повністю погасила прострочену заборгованість перед «Газпромом» у розмірі 726,2 млн доларів.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
«Білоруська сторона в повному обсязі, в сумі 726,2 мільйони доларів, погасила прострочену дебіторську заборгованість перед «Газпромом» за поставки російського газу в 2016-2017 роках», – йдеться в повідомленні.
10 квітня повідомлялось, що Росія надасть Білорусі кредит на мільярд доларів
Раніше Путін заявив про врегулювання усіх нафтогазових суперечок з Білоруссю.