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    Білорусь виплатила $726 млн боргу за російський газ

    • Сьогодні, 22:31
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    Росія надасть Білорусі кредит на мільярд доларів

    Білорусь повністю погасила прострочену заборгованість перед «Газпромом» у розмірі 726,2 млн доларів.

    Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

    «Білоруська сторона в повному обсязі, в сумі 726,2 мільйони доларів, погасила прострочену дебіторську заборгованість перед «Газпромом» за поставки російського газу в 2016-2017 роках», – йдеться в повідомленні.

    10 квітня повідомлялось, що Росія надасть Білорусі кредит на мільярд доларів

    Раніше Путін заявив про врегулювання усіх нафтогазових суперечок з Білоруссю.

    Білорусь Росія кредит
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