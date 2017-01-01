Білорусь виплатила $726 млн боргу за російський газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія надасть Білорусі кредит на мільярд доларів

Білорусь повністю погасила прострочену заборгованість перед «Газпромом» у розмірі 726,2 млн доларів.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

«Білоруська сторона в повному обсязі, в сумі 726,2 мільйони доларів, погасила прострочену дебіторську заборгованість перед «Газпромом» за поставки російського газу в 2016-2017 роках», – йдеться в повідомленні.

10 квітня повідомлялось, що Росія надасть Білорусі кредит на мільярд доларів

Раніше Путін заявив про врегулювання усіх нафтогазових суперечок з Білоруссю.