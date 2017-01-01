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    Білорусь vs Росія: Мінськ розслідує діяльність головного ветеринара РФ

    • Сьогодні, 11:23
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    Мінськ розслідує діяльність голови російської Федеральної служби ветеринарного й фітосанітарного нагляду Сергія Данкверта через завдання збитків Білорусі

    Білорусь розпочала кримінальне розслідування через заборону постачання до Росії білоруської сільськогоподарської продукції.

    Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило 7 лютого, що таким чином виконує наказ президента Олександра Лукашенка через «завдання збитків державі» розслідувати діяльність голови російської Федеральної служби ветеринарного й фітосанітарного нагляду («Россільгоспнагляд») Сергія Данкверта.

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    «Россільгоспнагляд» вважає свої заборони обґрунтованими, оскільки Білорусь експортує на російський ринок харчові продукти з країн, щодо яких Москва запровадила санкції.

    Білорусь упродовж останніх десятиліть значною мірою спирається на економічну і політичну підтримку Росії, але відносини двох країн нині є напруженими через торговельні й боргові суперечки. Москва твердить, що Мінськ недоплачує їй за експортовані до Білорусі природний газ і нафту.

    Джерело: Радіо Свобода
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