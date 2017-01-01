Білоруського блогера судитимуть за «заміну державних ЗМІ»

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Блогер Максим Филипович

До відділення міліції блогера викликали СМС-повідомленням

Гомельського блогера Максима Филиповича судитимуть за незаконне виготовлення продукції ЗМІ.

Про це він повідомив на своєму каналі на YouTube.

Відповідний протокол, як повідомив Филипович, щодо нього складено 2 червня. До відділення міліції блогера викликали СМС-повідомленням.

У провину Филиповичу поставили 17 роликів, в тому числі стрімів, які він розмістив на своєму каналі.

У документі йдеться, що на YouTube є канал «Гарантий нет», зареєстрований Филиповичем. На канал підписані 24,3 тисячі осіб, «загальна кількість переглядів контенту становить понад 5,3 мільйона одиниць».

Міліціонери дійшли висновку, що «з урахуванням зростання популярності свого каналу Филипович фактично підміняє собою державні ЗМІ, в тому числі щодо формування громадської думки серед громадян Білорусі».

Він нагадав, що нещодавно на своєму каналі критикував білоруське телебачення за сюжет, який порочить його дружину і не виключає, що таким чином - адміністративним переслідуванням - влада помстилася йому.

Цієї весни Филипович відсидів в ізоляторі тимчасового тримання в цілому 30 діб, 23 з яких - за участь в «Марші нетунеядців» в Гомелі, Бресті і Молодечно, де він знімав відео.

До слова, в Росії припиняє існування друкована версія опозиційного журналу The New Times.

Джерело: Громадське