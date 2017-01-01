Білоус розповів про фішку нового закону про приватизацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Білоус

Ігор Білоус сподівається, що закон буде прийнято до літа

Фонд державного майна передає в Кабінет міністрів, а потім у парламентські комітети новий законопроект, що спрощує процес приватизації. Про це в інтерв’ю ЛІГА повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.

«Прем’єр дав добро, ми запускаємо проект у Кабмін, потім комітети й голосування. Я би хотів випустити його з Кабміну за місяць. Хотілося б прийняти до літніх канікул», - розповів Білоус.

За словами голови Фонду держмайна, після прийняття закону весь процес приватизації суттєво спроститься. Державні компанії поділятимуться на дві категорії: великі та малі. За розробленою Мінекономрозвитку методикою до великих компаній відносяться ті, де розмір активів перевищує 250 млн грн.

«Великі продаватимуться з радником, який вивчає попит, працює над умовами й радить початкову ціну. Вона буде погоджуватися з ФДМ і Кабміном», - уточнив Білоус в інтерв’ю.

«Все решта – дрібне й продається через електронний аукціон «Прозорро» чи на якійсь іншій платформі. Без людей. І без оцінки. Фішка цього закону в тому, що ринок надаватиме оцінку», - зазначив голова Фонду.

Він підкреслив, що новий закон скоротить число регуляторних актів. Замість семи законів буде працювати один.

«Я прихильник фундаментальних реформ, а не побілити і пофарбувати. Цей закон дасть нам можливість в очах Заходу виглядати нормальними цивілізованими людьми. Ми нічого нового не вигадуємо, просто адаптуємо досвід інших країн», - додав Білоус.