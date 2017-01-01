  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Білоус розповів про фішку нового закону про приватизацію

    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    Ігор Білоус
    Ігор Білоус

    Ігор Білоус сподівається, що закон буде прийнято до літа

    Фонд державного майна передає в Кабінет міністрів, а потім у парламентські комітети новий законопроект, що спрощує процес приватизації. Про це в інтерв’ю ЛІГА повідомив голова ФДМУ Ігор Білоус.

    «Прем’єр дав добро, ми запускаємо проект у Кабмін, потім комітети й голосування. Я би хотів випустити його з Кабміну за місяць. Хотілося б прийняти до літніх канікул», - розповів Білоус.

    За словами голови Фонду держмайна, після прийняття закону весь процес приватизації суттєво спроститься. Державні компанії поділятимуться на дві категорії: великі та малі. За розробленою Мінекономрозвитку методикою до великих компаній відносяться ті, де розмір активів перевищує 250 млн грн.

    «Великі продаватимуться з радником, який вивчає попит, працює над умовами й радить початкову ціну. Вона буде погоджуватися з ФДМ і Кабміном», - уточнив Білоус в інтерв’ю.

    «Все решта – дрібне й продається через електронний аукціон «Прозорро» чи на якійсь іншій платформі. Без людей. І без оцінки. Фішка цього закону в тому, що ринок надаватиме оцінку», - зазначив голова Фонду.

    Він підкреслив, що новий закон скоротить число регуляторних актів. Замість семи законів буде працювати один.

    «Я прихильник фундаментальних реформ, а не побілити і пофарбувати. Цей закон дасть нам можливість в очах Заходу виглядати нормальними цивілізованими людьми. Ми нічого нового не вигадуємо, просто адаптуємо досвід інших країн», - додав Білоус.

    Читайте також
    приватизація закон Ігор Білоус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ