Білоус розповів, що гальмує приватизацію в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами голови ФДМУ, наразі у планах на приватизацію-2017 близько 30 відносно великих підприємств, де частка державної власності вище 50%

Масова приватизація в Україні зможе стартувати після того, як буде прискорено передання об’єктів держвласності до Фонду держмайна, а також виключено політичні впливи на процес приватизації. Про це у блозі на «Новом времени» написав голова ФДМУ Ігор Білоус.

«Для того, аби масова приватизація в Україні стартувала, нам необхідно виконати кілька простих кроків: прискорити передання об’єктів держвласності; прийняти низку непопулярних рішень щодо реструктуризації боргів і ліквідації держоб’єктів-пустушок; перестати триматися за старіючі підприємства з технологіями позаминулого століття; зав’язати з практикою завищеної оцінки і, якщо вже про це зайшла мова, продавати неліквіди за 1 гривню. І – останнє за переліком, але не за вагою – виключити так званий політичний фактор з процесу приватизації», – зазначив Ігор Білоус.

За словами голови ФДМУ, наразі у планах на приватизацію-2017 близько 30 відносно великих підприємств, де частка державної власності вище 50%. З них щодо 18 очікується прийняття Кабінетом міністрів умов продажу. Стосовно сімох об'єктів (шість обленерго і «Центренерго») очікується, доки Верховна Рада прийме новий закон про ринок електроенергії (в другому читанні), а НКРЕКП озвучить ставку RAB-тарифу. Щодо низки об’єктів (у тому числі ОПЗ, кілька ТЕЦ та інших) обсяг боргів такий, що відлякує інвесторів.

Однією з головних проблем приватизації Білоус називає негативну динаміку передання підприємств у Фонд для підготовки їх продажу.

«Статистика за 2016 рік є простою і сумною: Фонд отримав від міністерств і відомств замість 155 лише 16 підприємств. Причому передання триває від кількох місяців до кількох років. Періодично підприємства забирають з приватизаційного переліку, як, наприклад, відбулося із ДПЗКУ. Загалом у 2016 році з переліку на приватизацію було викреслено 58 підприємств. Ще раз, для фіксації: за рік Фонду передали на приватизацію 16 об’єктів, виключили – 58. Це те, що ми називаємо негативною динамікою. Крім того, понад 100 підприємств, що підлягають приватизації, досі перебувають у переліках різних законів, які забороняють їхній продаж. Тому ми лише цього року маємо «Укрспирт», Аграрний фонд та інші держактиви, які давно мали бути продані, але з різних причин досі не передані Фонду для приватизації», – пояснив Ігор Білоус.

Як зазначив голова ФДМУ, очолюване ним відомство не приймає рішень, що приватизувати, що ліквідувати, а що залишити у держвласності, а лише готує об’єкти до продажу.

«Разом з МЕРТ, Baker&McKenzie і ЄБРР написали новий закон про приватизацію. Тому ми закидаємо Кабмін і міністерства запитами, а депутатів – закликами скоріше прийняти «гарячі» законопроекти. Тому використовуємо всі майданчики, щоб нагадати: процес приватизації треба прискорювати, а зробити це можна лише спільними зусиллями всіх інститутів», – наголосив Білоус.