Більш як 7,5 тисяч рятувальників переведені на посилений режим ведення служби

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ДСНС

2 тисячі одиниць рятувальної техніки чергуватимуть у Новорічну ніч

Безпеку громадян впродовж новорічних та різдвяних свят цілодобово гарантуватимуть понад 7,5 тисяч рятувальників та 2 тисяч одиниць техніки по всій території України. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники постійно здійснюватимуть моніторинг ситуації, щоб у випадку пожежі чи іншої небезпеки оперативно відреагувати. Особлива увага приділятиметься гарантуванню безпеки в місцях з масовим перебуванням людей, ідеться в повідомленні.



«Шановні громадяни! Пам'ятайте: безпека кожного з нас у наших руках! Під час святкування не забувайте про це, а також пильнуйте за своїми дітьми. Давайте разом докладемо максимум зусиль, щоб Новий рік пройшов без надзвичайних ситуацій і був наповнений лише позитивом», ідеться у зверненні рятувальників до українців.

Як повідомлялося раніше, за правопорядком у новорічну ніч пильнуватимуть 11 тисяч правоохоронців по всій країні.



