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    Більше 1 тис. африканців намагались перетнути кордон із іспанським ексклавом Сеута

    • 1 Сiчня, 18:44
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    Мігранти намагаються перетнути кордон
    Reuters
    Мігранти намагаються перетнути кордон

    Тільки двоє африканців, які отримали травми, були доставлені у лікарні ексклаву

    На штурм кордону Марокко з іспанським ексклавом Сеутою у Північній Африці пішли більше тисячі африканців. На іспанську територію потрапили лише двоє.Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Близько 1100 африканців у неділю, 1 січня, намагалися перетнути кордон з іспанським узбережним ексклавом Сеута у північній Африці. Місцевий телеканал Faro TV показав десятки людей, які влізли на шестиметрову огорожу, звідки їх знімали за допомогою кранів. Тільки двоє африканців, які отримали травми, були доставлені у лікарні Сеути. Інші були відправлені назад, до Марокко.

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    П'ятеро іспанських та 50 мароканських поліцейських були поранені під час сутичок з африканцями, які штурмували кордон, використовуючи каміння та металеві прути. На початку грудня 2016 року спроба близько 400 людей перетнути кордон з Сеутою була успішною, повідомляє Reuters. Окрім прямого штурму прикордонних укріплень, багато мігрантів намагаються потрапити на територію іспанського ексклаву водою.

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