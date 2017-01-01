Більше 260 турецьких військових попросили політичного притулку в Німеччині, - ЗМІ
- Сьогодні, 03:54
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Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі»
Більше 260 турецьких військових і дипломатів попросили політичного притулку у міграційних служб Німеччини.
Влада Німеччини відзначила, що всі ці люди переслідуються в Туреччині за підозрою в зв'язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Ґюленом.
Як повідомлялося, Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.
Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».
Джерело: DW