Більше 260 турецьких військових попросили політичного притулку в Німеччині, - ЗМІ

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Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі»

Більше 260 турецьких військових і дипломатів попросили політичного притулку у міграційних служб Німеччини.

Влада Німеччини відзначила, що всі ці люди переслідуються в Туреччині за підозрою в зв'язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Ґюленом.

Як повідомлялося, Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.

Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».

Джерело: DW