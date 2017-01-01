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    Більше 260 турецьких військових попросили політичного притулку в Німеччині, - ЗМІ

    • Сьогодні, 03:54
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    Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі»

    Більше 260 турецьких військових  і дипломатів попросили політичного притулку у міграційних служб Німеччини.

    Влада Німеччини відзначила, що всі ці люди переслідуються в Туреччині за підозрою в зв'язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Ґюленом.

    Як повідомлялося, Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.

    Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».

    Джерело: DW

    ЗМІ референдум
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