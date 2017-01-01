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    Більше 300 авто стоять у черзі на пунктах пропусках у зоні АТО

    • Сьогодні, 11:09
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    Усі КПВВ працюють в&nbsp;штатному режимі.
    Фото: РБК
    Усі КПВВ працюють в штатному режимі.

    За даними прикордонників, усі пункти пропуску працюють у штатному режимі

    На контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 30/60; «Мар’їнка» — 50/80; «Новотроїцьке» — 50/0; «Гнутове» — 30/20, передає «Главком» із посиланням на прес-службу ДПСУ.

    За даними прикордонників, усі КПВВ працюють в штатному режимі.

    У ДПСУ також відзначили, що учора фіксувалося певне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою.

    Нагадаємо, на території, що перебуває під окупацією самопроголошеної Донецької Народної Республіки, біля меморіалу Саур-Могила сталися два вибухи незадовго до того, як по ній повинен був проїхати ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

    АТО Держприкордонслужба машини
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