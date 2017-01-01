Більше 500 дітей захворіли на туберкульоз минулого року

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Україна перебуває серед світових лідерів за поширенням туберкульозу і його стійкої до ліків форми

Захворюваність серед усього населення на сухоти становила 67,6 на 100 тисяч населення

За даними Звіту про захворювання на активний туберкульоз, у 2016 році захворюваність на туберкульоз, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 67,6 на 100 тисяч населення (у 2015 році – співвідношення становило 70,5 на 100 тисяч населення).

Про це «Главком» повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Розрахунок по Донецькій та Луганській областях у 2016 році, як додали там, здійснювався лише на підконтрольній території.

Захворюваність у 2016 році, включно з новими випадками та рецидивами серед дітей (до 14 років) становила 8,8 на 100 тисяч населення (571 випадок), серед підлітків (15–17 років) – 20,4 на 100 тисяч (228 випадків).

Нагадаємо, що 24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цього дня більше ста років тому, у 1882-му, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. В 1993 році ВООЗ оголосила туберкульоз глобальною проблемою. Щороку хвороба забирає життя в майже півмільйона людей, абсолютна більшість з них – жителі країн, що розвиваються.

Прийнята ВООЗ програма передбачає покінчити з цією хворобою до 2035 року. Проте поки що Україна перебуває серед світових лідерів за поширенням туберкульозу і його стійкої до ліків форми.

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