Більше 800 міст у Перу оголосили надзвичайний стан: через повені загинули 70 людей

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На думку влади Перу, від повеней постраждало близько половини населення країни

Через проливні дощі та зсув зсувів відразу в декількох районах Перу, загинули близько 70 людей.

Про це повідомляє ВВС.

Більше 800 міст оголосили надзвичайний стан. На думку влади, від повеней постраждало близько половини населення країни.

У столиці країні Лімі з понеділка немає доступу до питної води. У ряді міст заповнена водозливна система, вулиці затоплені водою.

Деякі села опинилися відрізаними від сполучення. Влада країни почала проводити дезінфекцію, намагаючись позбутися від інфекції комарів.

У цьому році в Перу помітні особливо прояви феномена Ель-Ніньо — температура океану зростає, що призводить до підвищених випаровуванням і злив.