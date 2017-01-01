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    Більше 800 міст у Перу оголосили надзвичайний стан: через повені загинули 70 людей

    • Сьогодні, 22:59
    • Розсилка

    На думку влади Перу, від повеней постраждало близько половини населення країни

    Через проливні дощі та зсув зсувів відразу в декількох районах Перу, загинули близько 70 людей.

    Про це повідомляє ВВС.

    Більше 800 міст оголосили надзвичайний стан. На думку влади, від повеней постраждало близько половини населення країни.

    У столиці країні Лімі з понеділка немає доступу до питної води. У ряді міст заповнена водозливна система, вулиці затоплені водою.

    Деякі села опинилися відрізаними від сполучення. Влада країни почала проводити дезінфекцію, намагаючись позбутися від інфекції комарів.

    У цьому році в Перу помітні особливо прояви феномена Ель-Ніньо — температура океану зростає, що призводить до підвищених випаровуванням і злив.

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