Більше чверті докторської дисертації дружини віце-прем'єра Кириленка виявилася плагіатом

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Катерина Кириленко

Експертизу її тексту провели вчені Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ

Більше чверті тексту докторської дисертації Катерини Кириленко є плагіатом — скопійованим матеріалом інших авторів, без посилання на джерела. Як йдеться в статті «Дзеркала тижня», такого висновку дійшли вчені й фахівці Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ) Національної академії наук України на запит ВГО «Українська федерація вчених» (лист від наукової спільноти за підписом члена-кореспондента НАНУ Валерія Мазура).

«За результатами лінгвостилістичного аналізу встановлено, що текст дисертації Кириленко К.М. характеризується багатослівністю, неоднорідністю викладу. Зайвою образністю, надміром російських лексичних та синтаксичних кальок, некоректних, недолугих та слабких у змістовому відношенні тверджень, містить: 696 різних за типом помилок… В іменах і прізвищах авторів цитованих джерел зроблено 34 орфографічні помилки та 16 — фактичних. За результатами експертизи мовне та стилістичне оформлення дисертації Кириленко К. М. було визнано невідповідним рівню робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук. Результати аналізу на запозичення: встановлено 142 фрагменти, скопійовані з праць інших авторів; загальний обсяг запозичень (з урахуванням синонімічних замін, вставних слів та інших авторських модифікацій) — 24323 слова (3087 рядків або близько 100 стандартних сторінок (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал — 1,5)), що у відсотковому перерахунку становить 26% для тексту обсягом у 388 сторінок… Встановлено 119 джерел з одним формальним посиланням (зазначається лише прізвище автора та номер джерела, або тільки номер), очевидно зробленим з метою збільшення кількості позицій у списку використаних джерел», - йдеться у висновку.

Мазур вважає, що цей висновок вимагає позбавлення Катерини Кириленко вченого ступеня доктора наук.

«В експертному висновку Українського мовно-інформаційного фонду поставлено всі крапки над «і» про науковий рівень докторської дисертації Катерини Кириленко. Це — незаперечний документ. НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – ред.) і МОН України залишилося тільки прийняти рішення про позбавлення її вченого ступеня доктора наук. Іншого рішення апріорі бути не може в демократичній державі», — заявив науковець.

Нагадаємо, 8 травня 2015 року головний редактор журналу «Музеї України» Віктор Тригуб повідомив, що підручник «Культура і наука» авторства Катерини Кириленко містить плагіат текстів інших авторів, зокрема з сайтів студентських рефератів.

15 жовтня 2015 року в спеціалізованій вченій раді Національного університету біоресурсів і природокористування Катерина Кириленко захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі». Міністерство освіти і науки на засіданні 15 грудня присудило їй ступінь доктора педагогічних наук.

Разом з тим, доктор філософських наук Тетяна Пархоменко виявила численні фрагменти плагіату з робіт інших дослідників в дисертації Кириленко, про що повідомила Міністерство освіти і науки, а також громадськість через публікації у пресі.

Представники наукової спільноти України зробили серію виступів та заяв з приводу дисертації Кириленко. До МОН звернувся академік-секретар Відділення фізики й астрономії НАН України Вадим Локтєв, який повідомив про виявлення в тексті дисертації Кириленко окрім плагіату псевдонаукових тверджень про зв'язок елементарних частинок лептонів з психікою людини та «емоцій» матерії та Всесвіту.

Міністерство освіти і науки спрямувало докторську дисертацію Катерини Кириленко до експертної комісії спеціалізованої вченої ради Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, яка у травні 2016 року оголосила, що дисертація Кириленко є самостійною науковою роботою, яка містить лише 1,4 % текстових запозичень без джерел. 1 липня 2016 року колегія Міністерства освіти і науки відмовилась скасувати присудження ступеню Кириленко.