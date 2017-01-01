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    Більше ніж половина українців хоче в ЄС – опитування

    • Сьогодні, 14:26
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    За період з грудня 2013 року по грудень 2016 року спостерігається зростання прихильників європейської інтеграції

    Більшість (58%) громадян віддає перевагу вступу України до ЄС, свідчать дані опитування Центру Разумкова і фонду «Демократичні ініціативи».

    За даними опитування, лише кожен десятий (11%) вважає, що Україна повинна приєднатися до Євразійського економічного союзу (в минулому – Митний союз), який об'єднує п'ять пострадянських країн. За період з грудня 2013 року по грудень 2016 року спостерігається зростання прихильників європейської інтеграції.

    Однак, зазначають соціологи, близько третини (31%) громадян вагаються з вибором інтеграційного курсу країни.

    Опитування проведене Центром Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» 16–20 грудня 2016 року серед 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Як повідомлялось, більшість українців не згодні на компроміси заради миру на Донбасі.

    Джерело: Дзеркало тижня

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