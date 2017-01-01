Більше третини українців дають гроші на благодійність – опитування

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Основною формою участі у доброчинності стабільно є пожертви до благодійних скриньок

Протягом 2016 року 37% українців надавали матеріальну допомогу для здійснення благодійних акцій та підтримки благодійних організацій, свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, це дещо менше, ніж у 2015 році (41%), але все одно істотно більше, ніж у 2012-му (21%). Найвищим у 2016 році цей показник був серед жителів Західного (46%) та Центрального (46%) регіонів і менший на півдні (22%), сході (25%) та Донбасі (29%).

Основною формою участі у благодійництві стабільно є пожертви до благодійних скриньок. Третина благодійників просто давали гроші людям, які цього потребують. Ще значна частина людей зробила благодійну пожертву в церкві.

Суми наданих річних благодійних пожертв здебільшого невеликі: близько 22% благодійників і у 2015-му, і у 2016 роках жертвували суму до 50 грн, ще близько чверті – 16% – від 50 до 100 грн, і ще кожен п'ятий від 100 до 300 грн. Загалом протягом року суми до 300 грн пожертвували 70% із тих, хто брав участь у благодійній діяльності у 2015-2016 роках.

Як повідомлялось, українці дізнаються про стан справ у країні переважно з українських загальнонаціональних телеканалів – 87,1% віддає перевагу цьому виду ЗМІ.