Більше ніж третина українців вважає, що у Києві взимку 2014 року відбувся збройний переворот

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Народною революцією вважає події 2014 року понад половина українців

З тим, що у Києві взимку 2014 року відбувся незаконний збройний переворот, погоджуються 34,3% громадян по всій Україні. Такими стали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ГО «Детектор Медіа».

Найбільше погодилися з такою тезою на півдні (51,1%) та сході (57,3%) країни.

«Народною революцією вважають події 2014 року 56,4%. Переважають такі переконання на заході (80,5%) та у центрі (60,8%) країни. У той час як на сході так вважає 28,8% опитаних, а на півдні – 38,5%», – йдеться у повідомленні за результатами дослідження.

Разом із тим певний відсоток громадян України схильний до одночасно протилежних оцінок подій, що відбулися взимку 2014 року. Так, 9% респондентів одночасно вважають, що тоді відбувся збройний переворот та народна революція. Такими стали результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ГО «Детектор Медіа».

22,3% респондентів одночасно покладають відповідальність за зрив Мінського процесу і на Москву, і на Київ.

44,8% респондентів одночасно вважають, що війна триває через зацікавленість українських уряду й олігархів та через те, що Росія не виводить війська з Донбасу і підтримує «ЛНР» та «ДНР».

Як повідомлялось, з російських телеканалів отримує інформацію 7,9% українців.