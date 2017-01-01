Понад 50% користувачів інтернету вважають, що українцям варто святкувати Різдво 25 грудня

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28% читачів переконані, що Різдво потрібно святкувати 7 січня, як заведено в Україні та Росії

Понад половина – 53% - користувачів інтернету вважають, що українцям варто святкувати Різдво 25 грудня, разом з усіма західними християнами. Про це свідчать результати опитування «Главкома», в якому взяли участь 56 тис. 834 особи.

Трохи менше третини (28%) читачів переконані, що Різдво потрібно святкувати 7 січня, як заведено в Україні та Росії. Ще 17% обрали варіант відповіді «Якби моя воля, оголосив би святом обидві дати».

Лише 3% користувачів інтернету, які взяли участь в опитуванні, взагалі не святкують Різдво.

Як відомо, вчора українці східного обряду святкували Різдво Христове. Головний сенс свята полягає в тому, що прославляється втілення Бога в людині. Поєднавши в собі Божественну і людську природу, Ісус поклав початок спасінню людства - позбавленню його від гріхів. Також прославляється любов Бога до людей - Він, Цар світу, заради них втілився в беззахисне немовля. Свято Різдва Христового - найурочистіше серед дванадесятих, воно відзначається аж до наступного свята - Хрещення. Цей період (7-18 січня за новим стилем) називають Святками, тобто Святими днями.

Сьогодні ж, на другий день Різдва Христового 8 січня християни святкують Собор Пресвятої Богородиці, славлячи гідність богоматеринства. Загалом, від свята Христового Різдва до Богоявлення, в якому відзначають Собор Пресвятої Богородиці, триває 12 днів, тому й називається дванадцятиденням.

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