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    Більше половини росіян погано ставляться до України – опитування

    • Сьогодні, 12:35
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    Про те, що ставляться до нашої держави «переважно погано», заявило 36% респондентів, «дуже погано» – 20%

    Більшість росіян (56%) ставляться до України погано, свідчать результати опитування «Левада-центру».

    Зокрема, про те, що ставляться до нашої держави «переважно погано», заявили 36% респондентів, «дуже погано» – 20%.

    Про «переважно добре» ставлення до України розповіли 31% опитаних, про «дуже добре» – лише 3%. Ще 11% опитаних не змогли відповісти на запитання.

    Опитування проводилося з 31 березня до 3 квітня серед 1600 респондентів з 48 регіонів РФ.

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    Як повідомлялося, майже половина – 48% – росіян переконані, що Євромайдан було організовано Європою та Сполученими Штатами з метою «втягнути Україну у сферу своїх політичних інтересів». Серед інших причин Революції гідності 30% росіян назвали «націоналістичні настрої», ще 23% вказали «обурення корумпованим режимом Януковича».

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