Більшість українських екс-чиновників, яких зняв з розшуку Інтерпол, знаходяться в РФ, - Генпрокуратура

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Стосовно Януковича і його 15 сподвижників діють санкції, накладені Радою ЄС, - Єнін

Переважна більшість колишніх українських чиновників часів президентства Віктора Януковича, яких Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук, перебувають у Росії, і на них немає важелів впливу, повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

«90 відсотків тих, кого відмовився розшукувати Інтерпол, перебувають у Росії. Безвідносно до рішення Інтерполу, є червона картка чи ні, Інтерпол визначає для нас, що якщо зазначені особи перебувають у Росії – на них немає важелів», – заявив він в ефірі UMN (Ukrainian Media Network).

Єнін також зазначив, що стосовно Януковича і його 15 сподвижників діють санкції, накладені Радою ЄС. «Тобто в'їзд жодного з них в Європейський Союз або низку інших країн: Швейцарію, Ліхтенштейн, США тощо тепер є абсолютно неможливим», - сказав він.

Єнін також поінформував, що, за оцінками Генпрокуратури, протягом правління Януковича було вкрадено близько $40 млрд. «За 2,5 року вони вкрали приблизно один державний бюджет України», - сказав заступник генпрокурора.

За версією слідства, злочинна організація Януковича охоплювала 7 груп впливу. Одна з них - група під керівництвом наближеного до Януковича бізнесмена Сергія Курченка і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. контролювала діяльність певних сфер народного господарства України.

«Вони тільки з Дніпропетровської області щомісяця стягували приблизно 100 млн дол. кешем. Це були так звані податкові майданчики. Далі ці гроші пропускалися через коло банківсько-фінансових операцій. Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв'язок грошової маси та діяльності підприємств з зовнішнім світом. Тобто мова йде про діяльність міжнародного «відмивального» хаба, де гроші відмивалися за кордон, а далі вже «вибілені» використовувалися на придбання нерухомості, футбольних клубів, яхт, депутатських голосувань, або так зване реінвестування в Україну – тобто купівлю ОВДП», – розповів Єнін.

Як стало відомо, Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-президента Януковича і його сина Олександра, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, депутата Верховної Ради України Олександра Онищенка.

Як повідомлялося, 4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича до 18 травня до 10.00. Таке рішення суд ухвалив після часткового задоволення клопотання захисту Януковича про організації відеоконференції з ним.

Джерело: Інтерфакс-Україна