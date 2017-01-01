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    Біля Адміністрації президента посилили охорону (ФОТО)

    • Сьогодні, 20:44
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    На Майдані з 19:00 проходить віче щодо блокади Донбасу

    Біля Адміністрації президента на Банковій та Інститутській у понеділок ввечері посилили охорону.

    Зокрема, на вулиці Банковій перебуває кілька рядів Нацполіції та Нацгвардії.

    Нижче, по вулиці Інституцькій, розташована велика колона Нацгвардії, яка перекриває рух на Банкову.

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    Біля Адміністрації президента посилили охорону (ФОТО)
    Біля Адміністрації президента посилили охорону (ФОТО)
    Біля Адміністрації президента посилили охорону (ФОТО)

    Водночас люди постійно прибувають на Майдан Незалежності та до монументу Небесної сотні та вшановують пам'ять загиблих.

    Сутичок у центрі Києва не було.

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