Біля аеропорту столиці Сирії стався потужний вибух

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Фото: AFP Вибух поблизу аеропорту Дамаска

Вибух стався біля дороги до аеропорту

Вранці 27 квітня біля аеропорту столиці Сирії Дамаска стався потужний вибух з подальшою пожежею. Про це повідомляє Сирійська опозиція і правозахисники.

Як повідомив голова Сирійського центру моніторингу дотримання прав людини, що базується в Лондоні, Рамі Абдурахман, вибух було чути у цілому місті. За його даними, вибух стався біля дороги до аеропорту.

Ліванський телеканал «Аль-Манар», близький до угруповання «Хезболла», яке підтримує владу Сирії, повідомив, що вибух, імовірно, стався внаслідок авіаудару Ізраїлю.

Речниця ізраїльської армії на запитання про те, що причетний Ізраїль до авіаудару, заявила: «Ми не коментуємо такі повідомлення».

Як повідомив ліванський телеканал, за попередніми оцінками, вибух призвів лише до матеріальних втрат, людських жертв немає.

Два високопоставлені джерела в колах повстанців повідомили з посиланням на своїх спостерігачів у східних околицях Дамаска, де розташований аеропорт, що п’ять авіаударів влучили по складах боєприпасів, які використовують воєнізовані формування, підтримувані Іраном.

Як повідомляв «Главком», спецслужби Франції встановили, що сирійський режим Башара Асада відповідальний за хімічну атаку в місті Хан-Шейхун, в результаті якої загинули понад 80 осіб.

Внаслідок шестирічної громадянської війни в Сирії між військами президента Башара Асада і його союзників та опозиційними силами загинули, за оцінками, понад 400 тисяч людей.

Асада підтримують Росія, Іран і регіональні шиїтські збройні угруповання, зокрема «Хезболла», яка є близьким союзником Тегерана і ворогом Ізраїлю.

Джерело: Радіо Свобода