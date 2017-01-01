Біля Авдіївки бойовики випустили 150 мін по позиціях сил АТО

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ЗСУ відкривають вогонь у відповідь лише на найбільш небезпечні ворожі провокації

Контрольовані Росією бойовики в районі Авдіївки Донецької області випустили 150 мінометних мін по позиціях українських військових.Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, за добу на Донецькому напрямку було зафіксовано 18 ворожих обстрілів. «Складною залишається ситуація в Авдіївці та на її околицях, в першу чергу, в Кам'янці. Ворог активізувався на цій ділянці після обіду і з перервами проводив активні обстріли тамтешніх українських позицій аж до самого вечора. На цих рубежах за добу бандформування випустили понад 150 (півтори сотні) мінометних мін та більше 65 разів відкривали вогонь з танків, широко застосовували також легку зброю», - сказав він.

«Попри намагання противника зламати українську оборону, наші захисники надійно закріпилися на своїх позиціях та відкривають вогонь у відповідь лише на найбільш небезпечні ворожі провокації», - додав речник Міноборони.

За його словами, на Світлодарській дузі, в Зайцевому та в районі Донецького летовища бойовики в основному відкривали вогонь з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і періодично використовували міномети. Він додав, що кожен з обстрілів тривав не більше 30 хвилин. Окрім того, він уточнив місце, де минулої доби було поранено одного українського військового. «За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовослужбовець не загинув. Один наш боєць зазнав поранень. Це сталося під час вчорашніх бойових дій в районі Донецького аеропорту», - зауважив Мотузяник.

Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами«добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.