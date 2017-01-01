Біля Авдіївки ремонтні роботи досі не розпочалися – Жебрівський

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Павло Жебрівський

Сьогодні ремонтних робіт уже й не буде, наголосив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації

Ремонтні роботи на лінії електропередачі (ЛЕП) та Донецькій фільтрувальній станції (ДФС) поблизу Авдіївки сьогодні так і не розпочалися.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський.

«Режим тиші і дозвіл на роботи з відновлення лінії електропередачі та Донецької фільтрувальної станції зранку було надано з обох боків. З нашого боку ремонтні бригади, сапери, представники СЦКК та ОБСЄ були готові будь-якої миті вийти в район. Однак з боку ОРДО не було саперів і представників місії ОБСЄ. Сьогодні ремонтних робіт уже й не буде. Зараз вирішується питання щодо дотримання режиму тиші на завтра і проведення відновлювальних робіт, відповідно, завтра», – написав Жебрівський.

Увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.