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    Біля авіабази США розбився винищувач F-16

    • Сьогодні, 00:58
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    Місце падіння літака
    Місце падіння літака

    Пілоту вдалося катапультуватися

    Неподалік авіабази США Ендрюс у штаті Меріленд зазнав катастрофи винищувач F-16, повідомляє телеканал NBC.

    Пілот катапультувався. Як повідомили телеканалу в пожежній службі штату, він отримав травми і його було госпіталізовано.

    Поліція перекрила кілька доріг у районі катастрофи. Евакуйовано мешканців декількох будинків. Влада побоювалася, що дим від пожежі, яка виникла на місці падіння винищувача, може бути небезпечним.

    Відомо, що F-16 здійснював звичайний тренувальний політ. Влада не повідомила, злітав літак чи сідав і на якій висоті пілот покинув кабіну.

    Нагадаємо, що в березні внаслідок авіакатастрофи малого літака Cessna T210L у штаті Алабама, США загинули двоє дорослих і двоє підлітків.

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