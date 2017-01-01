Біля авіабази США розбився винищувач F-16

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Місце падіння літака

Пілоту вдалося катапультуватися

Неподалік авіабази США Ендрюс у штаті Меріленд зазнав катастрофи винищувач F-16, повідомляє телеканал NBC.

Пілот катапультувався. Як повідомили телеканалу в пожежній службі штату, він отримав травми і його було госпіталізовано.

Поліція перекрила кілька доріг у районі катастрофи. Евакуйовано мешканців декількох будинків. Влада побоювалася, що дим від пожежі, яка виникла на місці падіння винищувача, може бути небезпечним.

Відомо, що F-16 здійснював звичайний тренувальний політ. Влада не повідомила, злітав літак чи сідав і на якій висоті пілот покинув кабіну.

Нагадаємо, що в березні внаслідок авіакатастрофи малого літака Cessna T210L у штаті Алабама, США загинули двоє дорослих і двоє підлітків.