Біля берегів французького острова акула вбила серфінгіста

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Серферу було лише 26 років

Біля східного узбережжя французького острова Реюньон акула вбила серфінгіста. Про це повідомляє місцеве видання francetvinfo.fr.

За даними поліції, які наводить видання, загиблому близько 26-ти років. Акула пошкодила серферу стегнову артерію, і він помер від втрати крові. Рятувальникам вдалося витягти з води лише понівечене тіло хлопця.

Також правоохоронці зазначили, що чоловік знаходився в небезпечній зоні узбережжя, де заборонено купання. Там вже були зафіксовані 20 випадків нападу акул на людину з 2011 року, восьмеро людей загинуло. Більшість постраждалих – серфінгісти.