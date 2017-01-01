Біля берегів Ірландії розбився вертоліт: є жертви
- Сьогодні, 20:17
-
Розсилка
Sikorsky S-92
Одна людина загинула і троє зникли безвісти
У результаті аварії пошуково-рятувального вертольота Sikorsky S-92 біля берегів Ірландії загинула одна людина і ще троє вважаються такими, що зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на ірландську берегову охорону.
Читайте також
«Одна людина загинула і троє зникли безвісти після того, як вертоліт Sikorsky S-92 зазнав катастрофи біля берегів Ірландії під час рятувальної операції», - йдеться в повідомленні.
Пошуково-рятувальний вертоліт, який допомагав іншому повітряному судну з медичною евакуацією рибальського судна, втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем.
Йде розслідування причин катастрофи.
Джерело: Укрінформ