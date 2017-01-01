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    Біля берегів Ірландії розбився вертоліт: є жертви

    • Сьогодні, 20:17
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    Sikorsky S-92&nbsp;
    Sikorsky S-92 

    Одна людина загинула і троє зникли безвісти

    У результаті аварії пошуково-рятувального вертольота Sikorsky S-92 біля берегів Ірландії загинула одна людина і ще троє вважаються такими, що зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на ірландську берегову охорону.

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    «Одна людина загинула і троє зникли безвісти після того, як вертоліт Sikorsky S-92 зазнав катастрофи біля берегів Ірландії під час рятувальної операції», - йдеться в повідомленні.

    Пошуково-рятувальний вертоліт, який допомагав іншому повітряному судну з медичною евакуацією рибальського судна, втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем.

    Йде розслідування причин катастрофи.

    Джерело: Укрінформ

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