Біля берегів Ірландії розбився вертоліт: є жертви

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Sikorsky S-92

Одна людина загинула і троє зникли безвісти

У результаті аварії пошуково-рятувального вертольота Sikorsky S-92 біля берегів Ірландії загинула одна людина і ще троє вважаються такими, що зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на ірландську берегову охорону.

«Одна людина загинула і троє зникли безвісти після того, як вертоліт Sikorsky S-92 зазнав катастрофи біля берегів Ірландії під час рятувальної операції», - йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальний вертоліт, який допомагав іншому повітряному судну з медичною евакуацією рибальського судна, втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем.

Йде розслідування причин катастрофи.

Джерело: Укрінформ