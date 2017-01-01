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    Біля берегів Італії врятовано три тисячі мігрантів

    • Сьогодні, 06:55
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    Врятовані біженці
    Врятовані біженці

    Для порятунку біженців було проведено більше 20 рятувальних операцій

    У суботу, 6 травня, біля берегів Італії у Середземному морі були врятовані три тисячі мігрантів, які намагалися потрапити в Європу.

    Про це повідомляє Reuters.

    Для порятунку біженців було проведено більше 20 рятувальних операцій, зазначає агентство.

    Загалом були задіяні сили берегової охорони Італії і її військово-морський флот, Місія ВМС ЄС у Середземномор'ї, прикордонна служба ЄС, судна неурядових організацій і торгові кораблі.

    Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй назвала голод і недоїдання є основними факторами, що змушують людей масово залишати свої домівки в пошуках нового місця проживання.

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