Біля берегів Італії врятовано три тисячі мігрантів

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Врятовані біженці

Для порятунку біженців було проведено більше 20 рятувальних операцій

У суботу, 6 травня, біля берегів Італії у Середземному морі були врятовані три тисячі мігрантів, які намагалися потрапити в Європу.

Про це повідомляє Reuters.

Для порятунку біженців було проведено більше 20 рятувальних операцій, зазначає агентство.

Загалом були задіяні сили берегової охорони Італії і її військово-морський флот, Місія ВМС ЄС у Середземномор'ї, прикордонна служба ЄС, судна неурядових організацій і торгові кораблі.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй назвала голод і недоїдання є основними факторами, що змушують людей масово залишати свої домівки в пошуках нового місця проживання.