Біля берегів Канади стався землетрус
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Осередок землетрусу знаходився на глибині 18,9 км
Біля берегів північної канадської території Нанавут було зафіксовано землетрус магнітудою 5,8, передає Геологічна служба США (USGS).
Осередок землетрусу знаходився на глибині 18,9 км.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Землетрус стався о 17.47 за місцевим часом, додали в співтоваристві «"Землетруси Канада»" в Twitter.
Automatic detection of seismic event: magnitude 5.9 - 8 Jan 17:47 CST - RESOLUTE, NU region— Earthquakes Canada (@CANADAquakes) 8 января 2017 г.