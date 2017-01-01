Біля будинку судді Вищого господарського суду підірвали гранату

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За словами судді, вона вже не вперше отримує погрози

На подвір'я судді Вищого господарського суду України Мальвіни Данилової невідомі кинули гранату.

Про це Данилова розповіла ТСН. За її словами, вона вже не вперше отримує погрози.

«Мені постійно надходять погрози. Я гадаю, це пов'язано з рішеннями, які я ухвалювала в суді. Я не можу сказати, в якому вигляді ці погрози надходять, тому що обіцяла слідчим поліції не розповідати», – заявила Данилова.

Цього разу зловмисники перейшли до дій. В ніч на 11 травня двір судді здригнувся від вибуху гранати. Пригода сталася біля будинку, який належить її цивільному чоловікові, колишньому очільнику Судової адміністрації Руслану Кирилюку, у селі Вишеньки. Вона стверджує, перед цим помітила дрони, які пролітали над їхнім дахом.

Після вибуху зловмисники вийшли на зв'язок із Даниловою та повідомили, що можуть повторити скоєне. За словами судді, минулого року до неї з чоловіком у будинок увірвалося троє чоловіків.

Вони зв'язали подружжя та винесли з оселі цінні речі, у тому числі травматичний пістолет і рушницю. Данилова переконана, зловмисники, які кинули гранату і які пограбували їхній будинок, мають одного замовника.