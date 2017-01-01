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    Біля єгипетської церкви пролунав вибух. Є жертви

    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка

    Поки ніхто не взяв відповідальність за вибух

    У Єгипті в місті Танта стався вибух біля церкви Мар-Гіргіс, є загиблі і поранені. Про це повідомляє Reuters.

    На даний момент відомо про як мінімум п'яти загиблих і двадцяти поранених в результаті вибуху. У той же час Al Jazeera повідомляє про 10 загиблих. Al Arabia повідомляє про 13 загиблих.

    Поки ніхто не взяв відповідальність за вибух.

    Сьогодні християни відзначають Вербну неділю, у зв'язку з чим у храмах збирається багато народу.

    Як повідомлялось, у центрі норвезької столиці Осло пильні городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Поліція оточила велику територію міського району Грьонланн, де був знайдений підозрілий предмет, попросила мешканців не виходити на вулицю, а власників ресторанів і магазинів тримати їх зачиненими.

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