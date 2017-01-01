Біля Кримського бойовики пошкодили лінію електропередач

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Фото: Прес-центр штабу АТО Позиції Збройних сил України поблизу Кримського

Бойовики обстріляли позиції Збройних сил на луганському напрямку

Позиції Збройних сил України поблизу Кримського, луганський напрямок, ворог обстріляв з САУ 2С7 «Піон» калібру 203 мм. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Штабу АТО, передає «Главком».

«Вчора, 4 травня, під час обстрілу позицій сил АТО на луганському напрямку, поблизу населеного пункту Кримське, противник застосував САУ 2С7 «Піон» калібру 203 мм», – йдеться у повідомленні.

При цьому у Штабі АТО зазначили, що від розриву снаряду калібром 203 мм пошкоджено лінію електропередачі Сокольники – Кримське.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 5 травня, ремонтники мали розпочати відновлення ЛЕП під Авдіївкою.

Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води до Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, селищ Верхньоторецьке, Червоний Партизан, сіл Василівка і Крута Балка.