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    Біля Львова кури потрапили в ДТП: фура з курми знесла паркан

    • Вчора, 18:53
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    Вантажівка з курми
    Вантажівка з курми

    Ніхто не постраждав

    В ніч на 23 грудня поблизу Львова трапилася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих.

    Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, вантажівка DAF в’їхала в цегляний паркан готелю.

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    За даними патрульних, водій поставив фуру на ручне гальмо і пішов на АЗС, яка поруч, а за той час вантажівка зі спуску скотилася в паркан готелю. Вантажівкою перевозили курей.

    Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Проте, як видно з фото, частину паркану готелю вантажівка знесла.

    Додамо, що йдеться про готель «Варшава», що біля Львова (траса на Раву-Руську), пише Zaxid.net.

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    Біля Львова кури потрапили в ДТП: фура з курми знесла паркан
    Біля Львова кури потрапили в ДТП: фура з курми знесла паркан
    Біля Львова кури потрапили в ДТП: фура з курми знесла паркан

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