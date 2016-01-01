Біля Львова кури потрапили в ДТП: фура з курми знесла паркан
- Вчора, 18:53
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Вантажівка з курми
Ніхто не постраждав
В ніч на 23 грудня поблизу Львова трапилася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих.
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, вантажівка DAF в’їхала в цегляний паркан готелю.
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За даними патрульних, водій поставив фуру на ручне гальмо і пішов на АЗС, яка поруч, а за той час вантажівка зі спуску скотилася в паркан готелю. Вантажівкою перевозили курей.
Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Проте, як видно з фото, частину паркану готелю вантажівка знесла.
Додамо, що йдеться про готель «Варшава», що біля Львова (траса на Раву-Руську), пише Zaxid.net.