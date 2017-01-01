Біля Меморіалу слави в Києві сталися сутички (відео)

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Фото: Артем Худолєєв, Главком Учасник акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» розгорнув червоний прапор

Штовханина і словесна перепалка відбулись між представниками націоналістичних організацій та учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»

Біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Активісти з червоно-чорним прапором скандували «Бандера, Шухевич – герої України», стоячи біля меморіалу. Учасники акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» вимагали розгорнути поруч і заборонений законодавством червоний прапор.

Один з учасників акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» спробував зірвати червоно-чорний прапор, виникла штовханина. Поліція втрутилася і роз’єднала учасників акцій.

Раніше київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

Крім того, поліція із посиланням на лікарів повідомила про поранення одного правоохоронця. Це сталося тоді, коли активісти із заблокованого офісу ОУН кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».