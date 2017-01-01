Біля могили Тараса Шевченка напали на соратників Медведчука

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В «Українському виборі» заявляють про напад на активістів руху біля могили Тараса Шевченка

Сьогодні біля могили Тараса Шевченка на активістів Громадського руху «Український вибір - Право народу» було скоєно напад. Про це повідомив виконком організації.

«Сьогодні, 9 березня 2017 року, на активістів нашого Руху, серед яких багато людей похилого віку, було скоєно цинічний напад. Близько 50 активістів Громадського руху «Український вибір» приїхали до могили великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, щоб вшанувати його пам'ять, згадати творчий доробок, віддати данину поваги Кобзареві. Подібну акцію з читанням віршів Кобзаря та покладанням квітів активісти нашого Руху проводять щорічно», - йдеться в заяві громадського руху.

Однак, за даними руху, майже сотня молодиків, багато з яких приховували свої обличчя під масками і погрожували застосувати силу, завадили «Українському вибору» вшанувати пам'ять Тараса Шевченка.

«Нападники були в формених куртках з написом «Цивільний корпус». Присутня на місці поліція не вжила жодних заходів для затримання молодчиків, які розперезалися», - відзначили в «Українському виборі».

У громадському русі вважають, що таким чином влада «демонструє свою безпорадність перед некерованими воєнізованими формуваннями».

Нагадаємо, Печерський районний суд м Києва 9 грудня 2016 року виніс рішення, яким зобов'язав Національну поліцію України розслідувати злочини, скоєні проти Громадського руху «Український вибір - Право народу», його лідера Віктора Медведчука і учасників Руху.