Біля Рівного сталася масштабна пожежа: півдоби палало сміттєзвалище

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Фото: ДСНС Рівненської області Ліквідація пожежі на території полігону побутових відходів поблизу с. Бармаки Рівненського району

Ускладнював гасіння пожежі сильний вітер, який розносив осередки пожежі

На околиці міста Рівне понад півдоби палав сміттєвий полігон: зайнялося триста квадратних метрів відходів.

Комунальники з пожежею самотужки не впорались, довелось викликати рятувальників. Ускладнював гасіння сильний вітер, який розносив осередки пожежі. Горіло сміття до 5 метрів вглиб.

Наразі профільні служби встановлюють причини займання. Розглядають дві версії: самозаймання або ж підпал.

Як повідомлялося, пожежа на території полігону побутових відходів поблизу с. Бармаки Рівненського району виникла 11 травня вночі. О 3:55 до рятувальників звернулися працівники КАТП-1728, які попросили допомоги в ліквідації загоряння сміття.

Нагадаємо, у червні минулого року масштабна пожежа спалахнула на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова: тоді загинуло кілька людей. Закриття полігону стало великою проблемою для місцевих комунальників, адже зникло основне місце для вивезення відходів.

Джерело: ТСН