Біля Рівного сталася масштабна пожежа: півдоби палало сміттєзвалище
- Сьогодні, 08:54
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Ускладнював гасіння пожежі сильний вітер, який розносив осередки пожежі
На околиці міста Рівне понад півдоби палав сміттєвий полігон: зайнялося триста квадратних метрів відходів.
Комунальники з пожежею самотужки не впорались, довелось викликати рятувальників. Ускладнював гасіння сильний вітер, який розносив осередки пожежі. Горіло сміття до 5 метрів вглиб.
Наразі профільні служби встановлюють причини займання. Розглядають дві версії: самозаймання або ж підпал.
Як повідомлялося, пожежа на території полігону побутових відходів поблизу с. Бармаки Рівненського району виникла 11 травня вночі. О 3:55 до рятувальників звернулися працівники КАТП-1728, які попросили допомоги в ліквідації загоряння сміття.
Нагадаємо, у червні минулого року масштабна пожежа спалахнула на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова: тоді загинуло кілька людей. Закриття полігону стало великою проблемою для місцевих комунальників, адже зникло основне місце для вивезення відходів.
Джерело: ТСН