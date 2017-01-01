Біля Рівного загорілося сміттєзвалище
- Вчора, 23:41
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Рівненські пожежники на сміттєзвалищі, архівне фото
На ліквідацію займання направлено дві пожежні машини
Неподалік Рівного у селі Бармаки зайнялося сміттєзвалище. На ліквідацію займання направлено дві пожежні машини.
Про це «УНН» в неділю ввечері повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.
За його словами, займання несильне, ситуація контрольована.
«Над ліквідацією пожежі попрацює техніка комунальників. За годину-другу мають ліквідувати займання, цьому сприяє й дощова погода», - розповів Мельник.
«Главком» раніше повідомляв, що рятувальники під Харковом дві доби гасили пожежу на сміттєзвалищі.