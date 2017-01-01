Біля Рівного загорілося сміттєзвалище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рівненські пожежники на сміттєзвалищі, архівне фото

На ліквідацію займання направлено дві пожежні машини

Неподалік Рівного у селі Бармаки зайнялося сміттєзвалище. На ліквідацію займання направлено дві пожежні машини.

Про це «УНН» в неділю ввечері повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

За його словами, займання несильне, ситуація контрольована.

«Над ліквідацією пожежі попрацює техніка комунальників. За годину-другу мають ліквідувати займання, цьому сприяє й дощова погода», - розповів Мельник.

«Главком» раніше повідомляв, що рятувальники під Харковом дві доби гасили пожежу на сміттєзвалищі.