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    Біля Рівного загорілося сміттєзвалище

    • Вчора, 23:41
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    Рівненські пожежники на сміттєзвалищі, архівне фото
    Рівненські пожежники на сміттєзвалищі, архівне фото

    На ліквідацію займання направлено дві пожежні машини

    Неподалік Рівного у селі Бармаки зайнялося сміттєзвалище. На ліквідацію займання направлено дві пожежні машини.

    Про це «УНН» в неділю ввечері повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

    За його словами, займання несильне, ситуація контрольована.

    «Над ліквідацією пожежі попрацює техніка комунальників. За годину-другу мають ліквідувати займання, цьому сприяє й дощова погода», - розповів Мельник.

    «Главком» раніше повідомляв, що рятувальники під Харковом дві доби гасили пожежу на сміттєзвалищі.

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