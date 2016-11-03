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    Біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів, - ОБСЄ

    • Вчора, 23:28
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    Спостерігачі прибули на базу в Маріуполі безпечно, додають в організації

    На Донеччині біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    Як повідомляє прес-служба організації, 2 квітня патруль місії, що складається з шести людей і двох бронемашин, перебував на відстані 50 метрів від вулиці Центральна підконтрольної угрупованню «ДНР» Саханки, на стоянці нежитлової будівлі.

    «Близько 13:00 автомобіль (Lada з українськими номерними знаками) з трьома чоловіками в одязі військового типу зменшила швидкість перед нежитловою будівлею, за 50 метрів від спостерігачів. Потім водій відкрив вікно, всі пасажири почали викрикувати голосно, російською мовою, образи. Водій тоді взяв автомат (АК-47)… через відкрите вікно, прицілився в повітря, і двічі вистрілив, без зупинки автомобіля», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначають у ОБСЄ, спостерігачі залишили місце інциденту, але згодом той же автомобіль вони зафіксували у населеному пункті Безіменне.

    Спостерігачі прибули на базу в Маріуполі безпечно, додають в організації.

    Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ побачили автівки, що схожі на машини ОБСЄ.

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