Біля школи на Харківщині знайшли снаряд: всіх евакуювали

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Снаряд часів Другої світової війни

Боєприпас виявлений під час проведення земельних робіт

Сьогодні, 17 травня, поліція провела евакуацію учні та персоналу Удянської загальноосвітньої школи на Харківщині після повідомлення про виявлення артилерійського снаряду. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про виявлення артилерійського снаряду часів Другої Світової війни калібром 76 мм надійшло до Золочівського відділення поліції сьогодні о 9:20.

Боєприпас виявлений під час проведення земельних робіт на відстані 50 метрів від школи.

«О 09:25 проведено евакуацію учнів та персоналу школи, кількістю близько 100 осіб», - повідомляє поліція.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Виставлено пост фізичної охорони та очікується прибуття саперів ДСНС.