Біля Стамбула російський військовий корабель зіткнувся із вантажним судном

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Російський корабель затонув після зіткнення

Турецька берегова охорона повідомляє про зіткнення російського військового корабля з вантажним судном у Чорному морі поблизу Стамбула.

За повідомленням ЗМІ, які цитують берегову охорону, російський корабель затонув після зіткнення, але всіх 78 членів екіпажу вдалося врятувати.

Турецький канал NTV повідомив, що зіткнення сталося 27 квітня за 40 кілометрів на північний захід від протоки Босфор.

Внаслідок зіткнення у російському розвідувальному судні «Лиман» утворилася пробоїна, повідомило Міністерство оборони Росії, яке цитує державне новинне агентство ТАСС.

«Лиман» зіткнувся з судном «Ашот-7», яке перевозило худобу і йшло під прапором африканської держави Того.

За повідомленням, це сталося в умовах туману.

Нагадаємо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі 19 квітня.

На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу «Герої Арсеналу».

За даними МНС Росії, суховантажне судно «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, йшло з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна. Суховантаж мав прапор Панами, не був приписаний до жодного українського порту.

