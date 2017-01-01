Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина

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Чоловік з ножовим та вогнепальним пораненням потрапив до лікарні

Сьогодні, 21 лютого, у Кропивницькому у районі першої міської поліклініки та Кіровського райсуду, що на Габдрахманова, сталася стрілянина.

Як повідомили «Гречці» у ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, інцидент трапився через конфліктну ситуацію між трьома невідомими та мешканцем Кропивницького.

У результаті події в одного чоловіка ножове та вогнепальне поранення, він госпіталізований до лікарні.

Працівниками патрульної поліції разом з підрозділами ГУ НП в Кіровоградській області затримано трьох осіб.

Наразі проводиться огляд місця події, обставини з'ясовуються.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Євген Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, стрілянина виникла через місцеві розбірки.