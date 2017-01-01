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    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина

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    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
    Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
    • Сьогодні, 12:40
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    Чоловік з ножовим та вогнепальним пораненням потрапив до лікарні

    Сьогодні, 21 лютого, у Кропивницькому у районі першої міської поліклініки та Кіровського райсуду, що на Габдрахманова, сталася стрілянина.

    Як повідомили «Гречці» у ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, інцидент трапився через конфліктну ситуацію між трьома невідомими та мешканцем Кропивницького.

    У результаті події в одного чоловіка ножове та вогнепальне поранення, він госпіталізований до лікарні.

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    Працівниками патрульної поліції разом з підрозділами ГУ НП в Кіровоградській області затримано трьох осіб.

    Наразі проводиться огляд місця події, обставини з'ясовуються.

    Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Євген Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, стрілянина виникла через місцеві розбірки. 

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