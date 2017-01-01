Біля суду в Кропивницькому сталася стрілянина
- Сьогодні, 12:40
-
Розсилка
Чоловік з ножовим та вогнепальним пораненням потрапив до лікарні
Сьогодні, 21 лютого, у Кропивницькому у районі першої міської поліклініки та Кіровського райсуду, що на Габдрахманова, сталася стрілянина.
Як повідомили «Гречці» у ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, інцидент трапився через конфліктну ситуацію між трьома невідомими та мешканцем Кропивницького.
У результаті події в одного чоловіка ножове та вогнепальне поранення, він госпіталізований до лікарні.
Працівниками патрульної поліції разом з підрозділами ГУ НП в Кіровоградській області затримано трьох осіб.
Наразі проводиться огляд місця події, обставини з'ясовуються.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Євген Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, стрілянина виникла через місцеві розбірки.