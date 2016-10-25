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    Біля узбережжя Малайзії зникло судно з китайськими туристами

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    Пошук зниклого судна
    Пошук зниклого судна

    Пошуково-рятувальна операція ускладнюється сильним вітром і великими хвилями

    Судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії.

    Зв'язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав у малайзійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу - адміністративного центру штату Сабах.

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    В даний час на маршруті транспортування судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.

    Джерело: ВВС Русская служба

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