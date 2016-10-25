Біля узбережжя Малайзії зникло судно з китайськими туристами
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Пошук зниклого судна
Пошуково-рятувальна операція ускладнюється сильним вітром і великими хвилями
Судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії.
Зв'язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав у малайзійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу - адміністративного центру штату Сабах.
В даний час на маршруті транспортування судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.
Джерело: ВВС Русская служба