Біля узбережжя Малайзії зникло судно з китайськими туристами

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Пошук зниклого судна

Пошуково-рятувальна операція ускладнюється сильним вітром і великими хвилями

Судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії.

Зв'язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав у малайзійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу - адміністративного центру штату Сабах.

В даний час на маршруті транспортування судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.

Джерело: ВВС Русская служба