Біля Верховної Ради провалилась дорога

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Провал в дорозі біля українського парламенту

На початку вулиці Шовковичної утворилася вирва глибиною понад 3 метру

Сьогодні, 28 квітня в центрі Києва неподалік від Верховної Ради на проїжджій частині з’явилась величезна яма.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», яму відразу огородили попереджувальним знаком.

Яма з’явилася на початку вулиці Шовковичної, утворилася вирва глибиною понад 3 метру.

На місці події вже працюють комунальні служби Печерського району.

Згодом на місце події приїхала також поліція.

Тим часом на Майдані триває активна підготовка до «Євробачення».

Як відомо, 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.