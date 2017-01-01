Бірюков показав, як під наглядом інструкторів НАТО вчаться десантники

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Фото: Юрій Бірюков / Facebook

Інструктори вранці розставляють пастки і вчать військових їх обходити

Українські військові продовжують інтенсивні навчання під наглядом інструкторів НАТО. Про це пише помічник міністра оборони України Юрій Бірюков.

За його словами, зараз інтенсивні навчання проходять лінійні роти десантників.

«І це вчать не саперів, це вчать лінійні роти десантників. Як пройти ліс, як обійти пагорб, як витягнути пораненого, "к.о.л.е.с.о.". Встав о 6 ранку, помився, поснідав і в поле - працювати. Кожен крок з поясненням наших інструкторів, кожен крок під наглядом НАТОвських інструкторів», - пише помічник міністра оборони у Facebook.

Бірюков відзначає, що з навчальною метою інструктори вранці розставляють пастки і вчать військових їх обходити.

«І так раз за разом, крок за кроком, зранку і до вечора. Рано вранці інструктори поставлять кілька десятків пасток, а потім почнуть ганяти по смузі бійців 1-го батальйону 79-ки і терпляче пояснювати, де була зроблена помилка. Розтяжка ... розтяжка з пасткою ... міна-пастка в предметі […] ... розтяжка на натягнутій волосіні ... розтяжка, на яку досить наступити … пастка з пасткою ... міна зі сповільнювачем ... розтяжка на тих, хто кинеться на допомогу ... розтяжка на тих, хто почне відступати ... Там було багато десятків розтяжок і мін, які на світанку поставили інструктори. Завтра вони змінять маршрут і змінять алгоритм - звикати не можна», - пояснює він.

Помічник міністра оборони зазначив, що підготовку військових безпосередньо здійснюють інструктори, які раніше були підготовлені у Начальному центрі у Старичах (село у Яворівському районі Львівської області).

«З 2015 року в Міжнародному центрі підготували 102 інструкторів. Десантники і морпіхи, піхота і сапери - всі пройшли АТО, всі себе там показали. А потім потрапили на курси інструкторів, пройшли сертифікацію і тепер працюють в Старичах. […] Навіщо був (як і зараз) потрібен перепочинок? Навіщо «мінськ», навіщо навчання? Допомагають нам або від нас «втомилися»? Хто має очі - побачить», - додав Бірюков.