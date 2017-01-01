Битва за російські соцмережі: харківський юрист подав в суд на Порошенка

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Петро Порошенко

«Справа в способі обмежити свободу», коментує свої дії юрист

Харківський правозахисник Роман Лихачов подав позов до Вищого адміністративного суду з вимогою визнати незаконними частину пунктів президентського указу, який передбачає блокування російських соцмереж.

Про це юрист повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото позову.

Член Чугуївської правозахисної групи коментуючи свої дії зазначив, що не збирається миритися з «безкарним порушенням прав громадян».

«Справа не в «ВКонтакте» і «Одноклассниках». Справа в способі обмежити свободу. Що завтра? Заборонити думати? Заборонити дихати?», - обурюється Лихачов.

Напередодні, 15 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Vodafone першим заблокував «ВКонтакте». В середу російські соцмережі почав блокувати «Київстар».

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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