Бійці АТО на з`їзді суддів: суд Лінча ніхто не скасовував



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Костанчук

На позачерговому з`їзді суддів України, що розпочав роботу сьогодні зранку, відбувся інцидент. На трибуну президії вийшли бійці АТО та закликали суддів-делегатів не робити помилок при обранні своїх представників до Вищої ради правосуддя.

«Не робіть помилок, обирайте кришталево чистих людей, не піддавайтесь на кумівство», - з такими словами звернувся до суддів на позачерговому з`їзді голова об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук. Він разом із кількома бійцями АТО на початку заходу вийшов на трибуну та попросив слова до делегатів. Президія погодилася, після чого військовий нагадав присутнім, що більшість «суддів Майдану» так і залишились не покараними. Він також закликав прискіпливо підійти до головного завдання з`їзду – обрання шістьох представників від суддівського корпусу до Вищої ради правосуддя.

«Не зробіть помилок…з 44 претендентів мінімум третина людей не має морального права йти», - він додав, що в іншому випадку буде народний суд.

Його думку підхопив інший представник військових Віталій Олешко, який проголосив: «право народу на повстання ніхто не скасовував, якщо ваші суди не будуть потрібні людям, запрацюють суди Лінча… прогріті двигуни літаків та машин вас на врятують…».