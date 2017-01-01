Бійці АТО отримали 50 відремонтованих танків

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Танковий завод

На черзі ще 14 танків, що будуть відновлені та модернізовані для українських вояків

Завод ім. В. О. Малишева відновив 50 одиниць ОБТ «Булат» та передав їх Збройним силам України.

Про це повідомляє прес-центр концерну.



«Машини брали участь в бойових діях на сході України. На черзі ще 14 танків, що будуть відновлені та модернізовані для українських вояків», - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що бронемашини пройшли найгарячіші точки військових дій, захищали Луганський аеропорт та стримували наступ незаконних збройних формувань на Маріупольському напрямку. Загалом, за 3 роки «Булати» проявили та зарекомендували себе на полі бою як якісна та безпечна техніка.



Нині на заводі ім. Малишева розпочинають регламентний ремонт та модернізацію партії танків Т-84. Цей танк є попередником новітніх «Оплотів».

На заводі також виконується експортний контракт на виробництво «Оплотів». Фахівці готові розпочати їх виробництво й для української армії в разі отримання відповідного замовлення.

Джерело: Еспресо ТВ